Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Великобритании могут отказаться от наличных

Отказ от наличных денег прогнозируют в еще одной стране Европы

23 ноя 2021, 15:38
999

В Великобритании могут отказаться от наличных из-за их постепенного исчезновения из экономики страны. Об этом заявил заместитель главы Банка Англии Джон Канлифф.

По его мнению, властям придется приспосабливаться, чтобы сохранить в финансовой системе подобие денег, обеспеченных государством, сообщает агентство Bloomberg.

Канлифф отмечает, что технологии, включая интернет, и популярность кредитных и дебетовых карт снижают роль наличных денег.

Наличные деньги были доминирующим способом оплаты в Великобритании до 2016 года, но с тех пор они уступили место картам и другим формам платежей. Пандемия коронавируса ускорила эту тенденцию.

Отмечается, что Банк Англии и Казначейство, а также другие центральные банки по всему миру изучают возможность принятия «цифровой валюты центрального банка» (CBDC), которая могла бы стоять наравне с наличными.

Эти технологические разработки не остановятся только потому, что мы не предоставляем CBDC, — отмечает Канлифф. — Наличные деньги исчезнут, и вопрос будет заключаться в том, какую роль может играть CBDC.


Британия — не первая страна Европы, в которой задумались над отказом от наличных денег. В 2020 году правительство Швеции решило начать процесс полного отказа от использования в стране наличных денег и перехода на цифровые валюты.

Источник: Bloomberg


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров