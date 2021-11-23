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У Великій Британії можуть відмовитися від готівки

Відмову від готівки прогнозують у ще одній країні Європи

23 лис 2021, 15:38
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У Великій Британії можуть відмовитися від готівки через її поступове зникнення з економіки країни. Про це заявив заступник голови Банку Англії Джон Канліфф.

На його думку, владі доведеться пристосовуватися, щоб зберегти у фінансовій системі подобу грошей, забезпечених державою, повідомляє агентство Bloomberg.

Канліфф наголошує, що технології, включаючи інтернет, та популярність кредитних та дебетових карток знижують роль готівки.

Готівка була домінуючим способом оплати у Великій Британії до 2016 року, але відтоді вона поступилася місцем карткам та іншим формам платежів. Пандемія коронавірусу прискорила цю тенденцію.

Зазначається, що Банк Англії та Казначейство, а також інші центральні банки по всьому світу вивчають можливість ухвалення «цифрової валюти центрального банку» (CBDC), яка могла б стояти нарівні з готівкою.

Ці технологічні розробки не зупиняться лише тому, що ми не надаємо CBDC, — наголошує Канліфф. — Готівка зникне, і питання полягатиме в тому, яку роль може грати CBDC.


Британія — не перша країна Європи, в якій задумалися над відмовою від готівки. У 2020 році уряд Швеції вирішив почати процес повної відмовит від використання в країні готівки та переходу на цифрові валюти.

Джерело: Bloomberg


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