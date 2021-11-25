В ЕС одобрили ковид-вакцину для детей 5-11 лет

https://racurs.ua/n163554-v-es-odobrili-kovid-vakcinu-dlya-detey-5-11-let.html

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Регулятор ЕС рекомендовал расширить применение препарата от коронавируса Pfizer и BioNTech для вакцинации детей от 5 до 11 лет.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило вакцину вслед за США, Канадой и Израилем, где кампания по вакцинации этой группы детей стартовала в начале недели. Эти страны ранее разрешили использование Pfizer для самых маленьких детей, сообщает Reuters.

Детская доза будет отличаться от взрослой — она втрое меньше (10 мл вместо 30 мл). Педиатрическую вакцину тоже нужно будет вводить дважды.

В заявлении EMA говорится, что во время исследований из 1 тыс. 305 детей, получавших вакцину, заболели ковидом только трое. Заболели 16 из 663 детей, получавших плацебо.

Это означает, что в исследовании вакцина была на 90,7% эффективна для предотвращения Covid-19, хотя настоящий показатель может составлять от 67,7% до 98,3%, — сообщили в ЕМА.

Pfizer и его немецкий партнер BioNTech в сентябре компании заявили, что вакцина вызывает сильный иммунный ответ у детей от 5 до 11 лет в клиническом исследовании с 2 тыс. 268 участниками.

19 ноября Департамент здравоохранения Канады разрешил прививать детей 5−11 лет вакциной от Pfizer. До сих пор вакцину Pfizer-BioNTech в Канаде использовали для лиц старше 12 лет. В США вакцинацию детей от 5 до 11 лет начали в конце октября.

Источник: Reuters