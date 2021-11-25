В ЄС схвалили ковід-вакцину для дітей віком 5-11 років

https://racurs.ua/ua/n163554-v-ies-shvalyly-kovid-vakcynu-dlya-ditey-vikom-5-11-rokiv.html

Ракурс

Регулятор ЄС рекомендував розширити застосування препарату від коронавірусу Pfizer та BioNTech для вакцинації дітей віком від 5 до 11 років.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило цю вакцину услід за США, Канадою та Ізраїлем, де кампанія з вакцинації цієї групи дітей стартувала на початку тижня. Ці країни раніше дозволили використання Pfizer для найменших дітей, повідомляє Reuters.

Дитяча доза відрізнятиметься від дорослої й матиме втричі менший обсяг (10 мл замість 30 мл). Педіатричну вакцину теж треба буде вводити двічі.

У заяві EMA йдеться, що під час досліджень з 1 тис. 305 дітей, які отримували вакцину, захворіли на ковід тільки троє. Натомість захворіли 16 із 663 дітей, які отримували плацебо.

Це означає, що в цьому дослідженні вакцина була на 90,7% ефективною для запобігання Covid-19, хоча справжній показник може становити від 67,7% до 98,3%, — повідомили в ЕМА.

Pfizer та його німецький партнер BioNTech у вересні компанії заявили, що вакцина викликає сильну імунну відповідь у дітей віком від 5 до 11 років у клінічному дослідженні з 2 тис. 268 учасниками.

19 листопада Департамент охорони здоров’я Канади дозволив щеплювати дітей 5—11 років вакциною від Pfizer. Досі вакцину Pfizer-BioNTech у Канаді використовували для осіб, старших за 12 років.

Джерело: Reuters