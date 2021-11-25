Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Автомобиль Сергея Шефира обстреляли 22 сентября, фото: PavlovskyNews

Дело Шефира — проведены 100 обысков у владельцев оружия такого же калибра

25 ноя 2021, 18:45
999

Правоохранители в рамках расследования покушения на помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира провели около 100 обысков у всех установленных лиц, которые осуществляли отстрел охотничьего оружия патронами, аналогичными использованным при совершении этого преступления.

Также обыски прошли в магазинах по продаже оружия и боеприпасов и лиц, занимающихся их сбытом. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на Офис генпрокурора.

Отмечается, что в данном уголовном производстве ни одному лицу не сообщено о подозрении.


Напомним, 24 ноября у народного депутата по «Европейской солидарности» Сергея Волошина прошел обыск. По словам депутата, следователи свои действия объяснили тем, что в автомобиль Шефира стреляли из оружия калибра 7.62, а у Волошина есть зарегистрированное охотничье ружье такого калибра.

Источник: «Укринформ»


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров