Автомобиль Сергея Шефира обстреляли 22 сентября, фото: PavlovskyNews

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Правоохранители в рамках расследования покушения на помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира провели около 100 обысков у всех установленных лиц, которые осуществляли отстрел охотничьего оружия патронами, аналогичными использованным при совершении этого преступления.

Также обыски прошли в магазинах по продаже оружия и боеприпасов и лиц, занимающихся их сбытом. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на Офис генпрокурора.

Отмечается, что в данном уголовном производстве ни одному лицу не сообщено о подозрении.

Напомним, 24 ноября у народного депутата по «Европейской солидарности» Сергея Волошина прошел обыск. По словам депутата, следователи свои действия объяснили тем, что в автомобиль Шефира стреляли из оружия калибра 7.62, а у Волошина есть зарегистрированное охотничье ружье такого калибра.

Источник: «Укринформ»