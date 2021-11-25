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Автомобіль Сергія Шефіра обстріляли 22 вересня, фото: PavlovskyNews

Справа Шефіра — відбулися 100 обшуків у власників зброї такого ж калібру

25 лис 2021, 18:45
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Правоохоронці в межах розслідування замаху на помічника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра провели близько 100 обшуків у всіх наразі встановлених осіб, які здійснювали відстріл мисливської зброї патронами, аналогічними використаним при скоєнні цьгго злочину.

Також обшуки відбулися в магазинах з продажу зброї та боєприпасів і осіб, що займаються їх збутом. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Зазначається, що наразі у цьому кримінальному проваджені жодній особі не повідомлено про підозру.


Нагадаємо, 24 листопада у народного депутата з «Європейській солідарності» Сергія Волошина відбувся обшук. За словами депутата, слідчі свої дії пояснили тим, що в автомобіль Шефіра стріляли зі зброї калібру 7.62, а у Волошина є зареєстрована мисливська рушниця такого калібру.

Джерело: «Укрінформ»


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