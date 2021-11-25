К покушению на Шефира следствие привязывает депутата партии Порошенко

Шефир. Фото: ОП

https://racurs.ua/n163555-k-pokusheniu-na-shefira-sledstvie-privyazyvaet-deputata-partii-poroshenko.html

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Сергей Волошин, депутат от «Европейской солидарности», подозревается в совершении покушения на советника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

В «ЕС» осудили обыски у нардепа, подчеркнув, что дело является сфабрикованным. Такое заявление опубликовала пресс-служба партии.

24 ноября утром в доме Сергея Волошина произошел обыск, а документы, которыми «прикрывалась полиция», прямо указывают, что депутата пытаются обвинять в покушении на Шефира.

Эта беспомощная провокация является очередной серией в непутевом шоу, которым власти пытаются отвлечь внимание страны от своей тотальной некомпетентности, катастрофической ситуации с ковидом, «вагнергейтом», офшорным скандалом и энергетикой, — заявили в политсиле.

«ЕС» требует немедленно привлечь к ответственности лиц, отдающих полиции преступные приказы, чтобы фальсифицировать дела против оппозиции.

Как рассказал сам нардеп Сергей Волошин, вчера в его дом и дом родителей вошли с десяток следователей Национальной полиции. Они объяснили, что в машину Шефира стреляли из оружия калибра 7.62 — у Волошина есть зарегистрированное охотничье ружье такого калибра.

Волошин сообщил, что во время покушения на Сергея Шефира в Киевской области не находился. Он добавил, что еще в сентябре дал исчерпывающую информацию следователям, где находился в день покушения на Шефира, когда пользовался оружием.

Они на рассвете будят моих родителей, у меня трясутся руки, отец волнуется… Является ли для этого основанием то, что я являюсь владельцем оружия калибра 7.62? В Украине таких есть десятки или сотни тысяч. Интересно мне, на территории ли Ивано-Франковской области еще у кого-то проводили обыски по таким основаниям, — сказал Волошин.

Напомним, ранее мы сообщали, что покушение на Сергея Шефира, помощника президента Владимира Зеленского, поможет расследовать Федеральное бюро расследований США.