До замаху на Шефіра слідство прив’язує депутата партії Порошенка

Шефір. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n163555-do-zamahu-na-shefira-slidstvo-pryv-yazuie-deputata-partiyi-poroshenka.html

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Сергій Волошин, депутат від «Європейської солідарності», підозрюється в скоєнні замаху на радника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

У «ЄС» засудили обшуки в нардепа, наголосивши, що справа є сфабрикованою. Таку заяву опублікувала прес-служба партії.

24 листопада зранку в будинку Сергія Волошина відбувся обшук, а документи, якими прикривалася поліція, прямо вказують, що депутата намагаються звинувачувати в замаху на Шефіра.

Ця безпорадна провокація є черговою серією в недолугому шоу, яким влада намагається відвернути увагу країни від своєї тотальної некомпетентності, катастрофічної ситуації з ковідом, «вагнергейтом», офшорним скандалом та енергетикою, — заявили в політсилі.

«ЄС» вимагає негайно притягнути до відповідальності осіб, які віддають поліції злочинні накази, аби фальсифікувати справи проти опозиції.

Як розповів сам нардеп Сергій Волошин, учора в його дім і будинок батьків увійшли з десяток слідчих Національної поліції. Вони пояснили, що в машину Шефіра стріляли зі зброї калібру 7.62 — у Волошина є зареєстрована мисливська рушниця такого калібру.

Волошин повідомив, що під час замаху на Сергія Шефіра на Київщині не перебував. Він додав, що ще у вересні дав вичерпну інформацію слідчим, де перебував у день замаху на Шефіра, коли користувався зброєю тощо.

Вони вдосвіта будять моїх батьків, у мами трусяться руки, батько хвилюється… Чи є для цього підставою те, що я є власником зброї калібру 7.62? В Україні таких є десятки або й сотні тисяч. Цікаво мені, чи на території Івано-Франківської області ще в когось проводили обшуки з таких підстав, — сказав Волошин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що замах на Сергія Шефіра, помічника президента Володимира Зеленського, допоможе розслідувати Федеральне бюро розслідувань США.