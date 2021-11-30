Конституционный суд отложил присягу назначенных Зеленским судей КСУ. Фото: УП

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Конституционный суд Украины (КСУ) отсрочил приведение к присяге новых судей КСУ до окончательного подтверждения наличия вакантных должностей по квоте президента Украины.

Такое решение было принято на специальном пленарном заседании, созванном по требованию 11 судей. Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

Суд отказался приводить к присяге судей Александру Петришина и Оксану Грищук, которых назначил президент Владимир Зеленский.

По этому поводу Конституционный суд принял специальное постановление об отсрочке присяги. КСУ исходил из того, что на момент издания Зеленским указа о назначении судьями Петришиной и Грищук, все шесть должностей по квоте главы государства были заняты, и вакансий, на которые Зеленский мог бы их назначить, не было.

На этих должностях находятся назначенные в разное время разными президентами судьи Сергей Головатый, Александр Касминин, Виктор Колесник, Василий Лемак, Владимир Мойсик, Александр Тупицкий, конституционный срок полномочий которых не истек.

Напомним, 26 ноября президент подписал указы о назначении двух судей Конституционного суда в отсутствие соответствующих вакансий в КСУ. Ранее в этом году Владимир Зеленский отменил указы о назначении двух судей КСУ.