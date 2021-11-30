Конституційний суд відтермінував присягу призначених Зеленським суддів КСУ. Фото: УП

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Конституційний суд України (КСУ) відтермінував приведення до присяги новопризначених суддів КСУ до остаточного підтвердження наявності вакантних посад за квотою президента України.

Таке рішення було прийнято на спеціальному пленарному засіданні скликаному на вимогу 11 суддів. Про це повідомили у прес-службі КСУ.

Суд відмовився приводити до присяги суддів Олександру Петришину та Оксану Грищук, яких призначив президент Володимир Зеленський.

З цього приводу Конституційний суд ухвалив спеціальну ухвалу про відстрочення присяги. КСУ виходив з того, що на момент видання Зеленським указу про призначення суддями Петришину та Грищук усі шість посад за квотою глави держави були зайняті, і вакансій, на які Зеленський міг би їх призначити, не було.

На цих посадах перебувають призначені в різні часи різними президентами судді Сергій Головатий, Олександр Касмінін, Віктор Колесник, Василь Лемак, Володимир Мойсик, Олександр Тупицький, конституційний термін повноважень яких не закінчився.

Нагадаємо, 26 листопада президент підписав укази про призначення двох суддів Конституційного суду за відсутності відповідних вакансій у КСУ. Раніше цього року Володимир Зеленський скасував укази про призначення двох суддів КСУ.