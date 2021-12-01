Роберт Левандовский, фото: «Футбол 24»

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Ракурс

Роберт Левандовский, капитан сборной Польши и нападающий немецкого клуба «Бавария», может получить «Золотой мяч» как лучший футболист 2020 года.

Это допустил главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре на фоне сложившейся вокруг завоевания Лионелем Месси «Золотого мяча» 2021 года ситуации, сообщает издание watson.ch.

Решение по «Золотому мячу-2021» вызвало волну критики и возмущения, поскольку большинство болельщиков считали, что именно Левандовский, который, в частности, с показателем в 41 гол за сезон побил рекорд Бундеслиги, больше заслужил награду, чем Месси.

К тому же, сам Месси, получив «Золотой мяч-2021», заявил, что Левандовский заслужил быть признанным лучшим футболистом в 2020 году.

То, что сказал Месси, было красиво и умно. Думаю, нам не нужно слишком быстро принимать решения. Мы можем подумать об этом и в то же время нужно уважать историю «Золотого мяча», основанную на голосовании, — отметил Ферре.

Ферре добавил, что пока нельзя быть убежденным, что Левандовский выиграл бы «Золотой мяч» в 2020 году, когда вручение премии не состоялось из-за эпидемии коронавируса.

Но, честно говоря, в прошлом году у Левандовского были бы прекрасные шансы на победу, — добавил Ферре.

Источник: watson. ch