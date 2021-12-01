Роберт Левандовський, фото: «Футбол 24»

https://racurs.ua/ua/n163857-levandovskomu-mojut-vruchyty-zolotogo-m-yacha-za-mynulyy-rik-detali.html

Ракурс

Роберт Левандовський, капітан збірної Польщі та нападник німецького клубу «Баварія», може отримати «Золотий м’яч» як найкращий футболіст 2020 року.

Це допустив головний редактор журналу France Football Паскаль Ферре на тлі ситуації, що склалася довкола здобуття Ліонелем Мессі «Золотого м’яча» 2021 року, повідомляє видання watson.ch.

Рішення щодо «Золотого м’яча-2021» викликало хвилю критики та обурення, оскільки більшість вболівальників вважали, що саме Левандовський, який, зокрема, з показником в 41 гол за сезон побив рекорд Бундесліги, більше заслужив нагороду, ніж Мессі.

До того ж сам Мессі, отримавши «Золотий м’яч-2021», заявив, що Левандовський заслужив бути визнаним найкращим футболістом у 2020 році.

Те, що сказав Мессі, було красиво і розумно. Думаю, нам не потрібно дуже швидко приймати рішення. Ми можемо подумати про це і водночас треба поважати історію «Золотого м’яча», що ґрунтується на голосуванні, — зазначив Ферре.

Ферре додав, що наразі не можна бути переконаним, що Левандовський виграв би «Золотий м’яч» у 2020 році, коли вручення премії не відбулося через епідемію коронавірусу.

Але, чесно кажучи, торік Левандовський мав би прекрасні шанси на перемогу, — додав Ферре.

Джерело: watson. ch