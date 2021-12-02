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Корона. Фото: istock
Полтысячи смертей и 13,5 тыс. украинцев скосил коронавирус (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n163877-poltysyachi-smertey-i-13-5-tys-ukraincev-skosil-koronavirus-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине бушует и отправляет украинцев на больничные койки. За минувшие сутки, 1 декабря, вирус обнаружили у 13 тыс. 531 гражданина. В больницы попали 3 тыс. инфицированных.
Умерли от болезни 525 украинцев. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
Прививки от коронавируса за прошедшие сутки получили 210 тыс. 869 человек. Одну дозу получили 74 тыс. 885 человек, полностью иммунизированы — 136 тыс. 14 людей.
Напомним, ранее мы сообщали, что новые штаммы коронавирусной болезни COVID-19 возникают из-за образования в мире «токсической смеси». К образованию новых вариантов наводнения прилагают руку слабые темпы вакцинации и низкий уровень тестирования.
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