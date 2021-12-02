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Корона. Фото: istock

Полтысячи смертей и 13,5 тыс. украинцев скосил коронавирус (ИНФОГРАФИКА)

2 дек 2021, 09:16
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Коронавирус в Украине бушует и отправляет украинцев на больничные койки. За минувшие сутки, 1 декабря, вирус обнаружили у 13 тыс. 531 гражданина. В больницы попали 3 тыс. инфицированных.

Умерли от болезни 525 украинцев. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.


Коронавирус в Украине. Инфографика: МинздравПрививки от коронавируса за прошедшие сутки получили 210 тыс. 869 человек. Одну дозу получили 74 тыс. 885 человек, полностью иммунизированы — 136 тыс. 14 людей.

Напомним, ранее мы сообщали, что новые штаммы коронавирусной болезни COVID-19 возникают из-за образования в мире «токсической смеси». К образованию новых вариантов наводнения прилагают руку слабые темпы вакцинации и низкий уровень тестирования.

Источник: Ракурс


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