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Корона. Фото: istock

Півтисячі смертей і 13,5 тис. українців скосив коронавірус (ІНФОГРАФІКА)

2 гру 2021, 09:16
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Коронавірус в Україні вирує і відправляє українців на лікарняні ліжка. За минулу добу, 1 грудня, вірус виявили у 13 тис. 531 громадянина. До лікарень потрапили 3 тис. 3 інфікованих.

Померли від хвороби 525 українців. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ


Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістали 210 тис. 869 людей. Одну дозу отримали 74 тис. 885 людей, повністю імунізовані — 136 тис. 14 людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нові штами коронавірусної хвороби COVID-19 виникають через утворення у світі «токсичної суміші». До утворення нових варіантів ковіду докладають руку слабкі темпи вакцинації і низький рівень тестування.

Джерело: Ракурс


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