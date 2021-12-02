Корона. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163877-pivtysyachi-smertey-i-13-5-tys-ukrayinciv-skosyv-koronavirus-infografika.html

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Коронавірус в Україні вирує і відправляє українців на лікарняні ліжка. За минулу добу, 1 грудня, вірус виявили у 13 тис. 531 громадянина. До лікарень потрапили 3 тис. 3 інфікованих.

Померли від хвороби 525 українців. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістали 210 тис. 869 людей. Одну дозу отримали 74 тис. 885 людей, повністю імунізовані — 136 тис. 14 людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нові штами коронавірусної хвороби COVID-19 виникають через утворення у світі «токсичної суміші». До утворення нових варіантів ковіду докладають руку слабкі темпи вакцинації і низький рівень тестування.