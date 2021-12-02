ФСБ заявила о трех шпионах из Украины, которые готовили теракты в России

ФСБ. Фото: istock

https://racurs.ua/n163879-fsb-zayavila-o-treh-shpionah-iz-ukrainy-kotorye-gotovili-terakty-v-rossii.html

Ракурс

В России заявили о задержании нескольких якобы сотрудников украинских спецслужб в регионах РФ.

Они якобы собирали информацию о стратегических объектах и ​​готовили теракт. Об этом сообщает российский «Интерфакс».

Задержаны два агента СБУ — Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 г. р., и его сын — Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 г. р., прибывшие на территорию России с целью сбора информации и осуществления фото стратегических объектов, — рассказали в ФСБ.

Там также рассказали, что задержали якобы агента Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО), которого «направили» в РФ для совершения теракта.

Житель Киевской области Целик Александр Викторович, 1998 г. р., дал признание, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кирилловца Максима Леонидовича, 1988 г. р., начальника сектора — сотрудника оперативной группы оперативного отдела.

Теракт планировалось совершить, взорвав два самодельных взрывных устройства общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Когда и в каких регионах задержали «шпионов» — не сообщается.

Задержанные признались, что были «завербованы» полковником Коваликом Василием Васильевичем, 1973 г. р., который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме 10 тыс. дол.

До этого в РФ заявили, что ФСБ получила данные, подтверждающие террористическую угрозу объектам в России со стороны украинской военной разведки.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Винницкой области контрразведка СБУ разоблачила и задержала агента российской ФСБ, который прошел обучение у террористов на временно оккупированной территории Донбасса.

Источник: Интерфакс