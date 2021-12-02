ФСБ заявила про трьох шпигунів з України, які готували теракти в РФ

ФСБ заявила про трьох шпигунів з України, які готували теракти в РФhttps://racurs.ua/ua/n163879-fsb-zayavyla-pro-troh-shpyguniv-z-ukrayiny-yaki-gotuvaly-terakty-v-rf.htmlРакурс
У Росії заявили про затримання кількох нібито співробітників українських спецслужб у регіонах Росії.
Вони нібито збирали інформацію про стратегічні об'єкти і готували теракт. Про це повідомляє російський «Интерфакс».
Затримано двох агентів СБУ — Коваль Зіновій Зіновійович, 1974 р. н., та його син — Коваль Ігор Зіновійович, 1999 р. н., які прибули на територію Росії з метою збирання інформації та здійснення фото- та відеозйомки стратегічно важливих підприємств, — повідомили в ФСБ.
Там також розповіли, що затримали нібито агента Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО), якого «направили» в РФ для скоєння теракту.
Житель Київської області Цілик Олександр Вікторович, 1998 р. н., дав зізнання, що був завербований і діяв за вказівкою підполковника Кирилівця Максима Леонідовича, 1988 р. н., начальника сектора — співробітника оперативної групи оперативного відділу Спецрезерву ГУР МО, — долали в ФСБ.
Теракт планувалося вчинити, підірвавши два саморобні вибухові пристрої загальною масою 1,5 кг у тротиловому еквіваленті. Коли і у яких регіонах затримали «шпигунів» — не повідомляється.
Затримані зізналися, що були «завербовані» полковником Коваликом Василем Васильовичем, 1973 р. н., який поставив їм завдання щодо збору інформації про стратегічні об'єкти за винагороду у сумі 10 тис. дол.
До цього у РФ заявили, що ФСБ отримала дані, що підтверджують терористичну загрозу об'єктам у РФ з боку української військової розвідки.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Вінниччині контррозвідка СБУ викрила та затримала агента російської ФСБ, який пройшов вишкіл у терористів на тимчасово окупованій території Донбасу.
Джерело: Интерфакс