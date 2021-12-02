Кабмин выделит еще 19 млрд грн на новые дороги

https://racurs.ua/n163878-kabmin-vydelit-esche-19-mlrd-grn-na-novye-dorogi.html

Ракурс

Программа строительства новых и ремонта старых дорог может получить дополнительно в 2021 году еще 19 млрд. грн. Так изменения предложило правительство в проекте закона об изменениях в закон «О государственном бюджете Украины на 2021 год» по реализации инфраструктурных проектов и развитию объектов социально-культурной сферы".

Соответствующую поправку в ночь на 2 декабря принял профильный бюджетный комитет Верховной Рады.

О новации сообщил в своих соцсетях нардеп Ярослав Железняк.

Помните, как все возмущались, что власти осенью взяли из бюджета 15 млрд на дороги? И еще потом 2 млрд. хотели докинуть законопроектом № 6298. Так вот вчера ко второму чтению № 6298 претерпел изменения и 2 млрд резко превратились в 19 млрд на дороги! — написал Железняк.

Таким образом из бюджета-2021 дополнительно к ранее утвержденным ассигнованиям выделят 19 млрд.

Нардеп возмущается, что эти деньги поступят не на оборону, охрану границы или предпринимателей, а снова на дороги.

Бюджетный комитет заседал всю ночь и затвердил также проект ДБУ-2022. Сегодня его рассмотрят в сессионном зале Рады.

Этот проект претерпел существенные изменения. Представитель Кабинета министров в ВР Тарас Мельничук сообщил, что правительство 1 декабря одобрило доработанный до второго чтения проект госбюджета-2022 и подало его вместе с сопроводительными документами на рассмотрение парламента.

Напомним, что президент Зеленский пообещал в Раде 1 декабря ремонт и строительство 15 тыс. км дорог.