Кабмін перекидає ще 19 млрд грн на нові дороги

https://racurs.ua/ua/n163878-kabmin-perekydaie-sche-19-mlrd-grn-na-novi-dorogy.html

Ракурс

Програма будівництва нових та ремонту старих доріг може отримати додатково у 2021 році ще 19 млрд грн. Так зміни запропонував уряд у проекті закону про зміни до до закону «Про державний бюджет України на 2021 рік» щодо реалізації інфраструктурних проектів та розвитку об'єктів соціально-культурної сфери".

Відповідну поправку у ніч на 2 грудня ухвалив профільний бюджетний комітет Верховної Ради.

Про новацію повідомив у своїх соцмережах нардеп Ярослав Железняк.

Пам’ятаєте, як всі обурювалися, що влада восени взяла з бюджету 15 млрд на дороги? І ще потім 2 млрд хотіла докинути законопроектом #6298. Так ось вчора до другого читання № 6298 зазнав змін і 2 млрд різко перетворилися на 19 млрд на дороги! — написав Железняк.

Таким чином з бюджету-2021 додатково до раніше затверджених асигнувань виділять 19 млрд.

Нардеп обурюється, що ці гроші надійдуть не на оборону, охорону кордону, чи підприємців, а знову на дороги.

Бюджетний комітет засідав усю ніч і завтердив також проект ДБУ-2022. Сьогодні його розглянуть у сесійній залі Ради.

Цей проект також зазнав істотних змін. Представник Кабінету міністрів у ВР Тарас Мельничук повідомив, що уряд 1 грудня схвалив доопрацьований до другого читання проект держбюджету-2022 та подав його разом із супровідними документами на розгляд парламенту.

Нагадаємо, що президент Зеленський пообіцяв у Раді 1 грудня ремонт і будівництво 15 тис. км доріг.