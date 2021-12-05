На Закарпатье сожгли автомобили журналиста и его супруги (ВИДЕО)https://racurs.ua/n164027-na-zakarpate-sojgli-avtomobili-jurnalista-i-ego-suprugi-video.htmlРакурс
В Ужгороде сегодня, 5 декабря, утром сожгли два автомобиля, принадлежащих местному журналисту Павлу Билецкому и его жене.
Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
По словам Томиленко, журналист этот поджог связывает только со своей профессиональной деятельностью.
Билецкий является основателем и главным редактором информационного агентства ЗИДО, а также членом правления Закарпатской облорганизации НСЖУ.
Томиленко отмечает, что до сих пор нерасследованными остаются ряд преступлений против журналистов в Украине, в частности:
- поджог автомобиля журналиста Сергея Гузя из Каменского;
- поджог редакции издания «Альтернатива» в Овидиополе;
- поджог редакции местной газеты в Самборе;
- поджог на Волыни авто директора издания «Инсайдер Медиа» Екатерины Дулапчий,
В полиции Закарпатья отмечают, что оба автомобиля — Subaru Forester" и Volkswagen Beetle — были припаркованы неподалеку.
Обстоятельства инцидента устанавливаются. В ЕРДР внесены сведения по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).