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Ракурс
Журналисту Павлу Билецкому и его жене спалили автомобили, фото: Полиция Закарпатья

На Закарпатье сожгли автомобили журналиста и его супруги (ВИДЕО)

5 дек 2021, 19:19
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В Ужгороде сегодня, 5 декабря, утром сожгли два автомобиля, принадлежащих местному журналисту Павлу Билецкому и его жене.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

По словам Томиленко, журналист этот поджог связывает только со своей профессиональной деятельностью.

Билецкий является основателем и главным редактором информационного агентства ЗИДО, а также членом правления Закарпатской облорганизации НСЖУ.

Томиленко отмечает, что до сих пор нерасследованными остаются ряд преступлений против журналистов в Украине, в частности:

  • поджог автомобиля журналиста Сергея Гузя из Каменского;
  • поджог редакции издания «Альтернатива» в Овидиополе;
  • поджог редакции местной газеты в Самборе;
  • поджог на Волыни авто директора издания «Инсайдер Медиа» Екатерины Дулапчий,

В полиции Закарпатья отмечают, что оба автомобиля — Subaru Forester" и Volkswagen Beetle — были припаркованы неподалеку.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. В ЕРДР внесены сведения по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).


Журналисту Павлу Билецкому и его жене спалили автомобили, фото: Полиция Закарпатья

Источник: Ракурс


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