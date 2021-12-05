На Закарпатті спалили автомобілі журналіста та його дружини (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n164027-na-zakarpatti-spalyly-avtomobili-jurnalista-ta-yogo-drujyny-video.htmlРакурс
В Ужгороді сьогодні, 5 грудня, вранці спалили два автомобілі, які належать місцевому журналісту Павлові Білецькому та його дружині.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко.
За словами Томіленка, журналіст цей підпал пов’язує лише зі своєю професійною діяльністю.
Білецький є засновником та головним редактором інформаційного агентства «ЗІДО», а також членом правління Закарпатської облорганізації НСЖУ.
Томіленко наголошує, що досі нерозслідуваними залишаються низка злочинів проти журналістів в Україні, зокрема:
- підпал авто журналіста Сергія Гузя із Кам’янського;
- підпал редакції видання «Альтернатива» в Овідіополі;
- підпал редакції місцевої газети у Самборі;
- підпал на Волині авто директора видання «Інсайдер Медіа» Катерини Дулапчій,
У поліції Закарпаття зазначають, що обидва автомобілі — Subaru Forester" та Volkswagen Beetle — були припарковані неподалік.
Обставини інциденту встановлюються. До ЄРДР внесені відомості за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження чужого майна, шляхом підпалу).