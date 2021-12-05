Менору в Ужгороде установили в конце ноября, фото: Горсовет Ужгорода

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Ракурс

В Ужгороде неизвестные сегодня, 5 декабря, сбросили в реку Уж восьмиметровую менору, которую установили к еврейскому празднику Ханука.

Менора была установлена возле здания областной филармонии, где раньше размещалась Ужгородская ортодоксальная синагога (здание построено в 1904 году). Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ).

В ОЕОУ подчеркивают, что это уже шестой случай нападения на менору во время празднования Хануки.

Полицию и спасателей вызвали представители еврейской общины, которым в 14.20 о выявленном акте вандализма сообщили коммунальщики. Впоследствии менору вытащили из реки. Об этом сообщает издание «Суспільне» со ссылкой на помощника главного раввина Закарпатья Вингельма Менделя.

Вчера вечером она была на месте. Сейчас установили временную менору для зажигания последней свечи, — отметил помощник раввина.

Поврежденную менору отремонтируют и будут использовать в следующем году.

Восьмиметровую менору у здания бывшей синагоги в Ужгороде устанавливают уже седьмой год.

Напомним, в прошлом году на Банковой выдвинули инициативу сделать Хануку государственным праздником.

Источник: ЕГУ, «Суспільне»