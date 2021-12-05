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Менору в Ужгороді встановили наприкінці листопада, фото: Міськрада Ужгорода

8-метрову менору скинули в річку в Ужгороді (ФОТО)

5 гру 2021, 20:11
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В Ужгороді невідомі сьогодні, 5 грудня, скинули в річку Уж восьмиметрову менору, яку встановили до єврейського свята Ханука.

Менора була встановлена біля будівлі обласної філармонії, в якій раніше розміщувалася Ужгородська ортодоксальна синагога (будівля збудована у 1904 році). Про це повідомляється у Telegram-каналі Об'єднаної єврейської громади України (ОЄОУ).

В ОЄОУ наголошують, що це вже шостий випадок нападу на менору під час святкування цьогорічної Хануки.

Поліцію та рятувальників викликали представники єврейської громади, яким о 14.20 про виявлений акт вандалізму повідомили комунальники. Згодом менору витягли з річки. Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на помічника головного рабина Закарпаття Вінгельма Менделя.

Учора ввечері вона ще була на місці. Зараз встановили тимчасову менору для запалювання останньої свічки, — зазначив помічник рабина.

Пошкоджену менору відремонтують і використовуватимуть наступного року.

На Закарпатті в річку скинули релігійний символ, фото: ОЄГУ

Восьмиметрову менору біля будівлі колишньої синагоги в Ужгороді встановлюють вже сьомий рік.

Менору в Ужгороді встановили наприкінці листопада, фото: Міськрада Ужгорода


Нагадаємо, торік на Банковій висунули ініціативу зробити Хануку державним святом.

Джерело: ОЄОУ, «Суспільне»


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