В Луцке совершила самоубийство мать девочки, умершей от отравления каштанами

Мать 8-летней девочки, отравившейся приготовленными каштанами, совершила самоубийство, фото: Vgorode

https://racurs.ua/n164046-v-lucke-sovershila-samoubiystvo-mat-devochki-umershey-ot-otravleniya-kashtanami.html

Ракурс

В Луцке сегодня, 6 декабря, утром совершила самоубийство мать восьмилетней девочки, умершей в конце октября в результате отравления приготовленными каштанами.

Женщина выбросилась из окна дома на проспекте Возрождения. От полученных травм она скончалась на месте. Об этом сообщает издание «Волынь Post».

Отмечается, что сообщение об инциденте поступило к предохранителям в 5.22.

Тело погибшей 52-летней женщины было направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, 28 октября на Волыни восьмилетняя девочка умерла из-за отравления съедобными каштанами. Родители ребенка занимались самолечением и поздно обратились к врачам. Девочка была госпитализирована в реанимацию, поскольку уже в приемном отделении больницы она потеряла сознание. Однако медикам не удалось спасти жизнь девочки.

Источник: «ВолыньPost»