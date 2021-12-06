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Мати 8-річної дівчинки, яка отруїлася приготованими каштанами, скоїла самогубство, фото: Vgorode

У Луцьку здійснила самогубство мати дівчинки, яка померла від отруєння каштанами

6 гру 2021, 12:42
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У Луцьку сьогодні, 6 грудня, вранці вчинила самогубство мати восьмирічної дівчинки, яка наприкінці жовтня померла в результаті отруєння приготованими каштанами.

Жінка викинулася з вікна будинку на проспекті Відродження. Від отриманих травм вона померла на місці. Про це повідомляє видання «ВолиньPost».

Зазначається, що повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців о 5.22.

Тіло загиблої 52-річної жінки скерували для проведення судово-медичної експертизи.


Нагадаємо, 28 жовтня на Волині восьмирічна дівчинка померла через отруєння їстівними каштанами. Батьки дитини займалися самолікуванням і пізно звернулися до лікарів. Дитину госпіталізували в реанімацію, оскільки вже в приймальному відділенні лікарні вона втратила свідомість. Проте медикам не вдалося врятувати життя дівчинки.

Джерело: «ВолиньPost»


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