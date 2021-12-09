Электронную очередь пересечения границы запускает Кабмин с 15 декабря

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Ракурс

Кабинет министров с 15 декабря в экспериментальном режиме запускает электронную очередь пересечения границы.

Такое решение было принято членами правительства на заседании 9 декабря. Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что проект нацелен на организацию управления очередями автомобилей перед международными пунктами пропуска через границу Украины.

Таким образом, в Украине начнется экспериментальный проект «Электронная очередь пересечения границы».

Идея работы очереди достаточно проста: бронирование времени, когда можно пересечь границу. Сегодня мы утвердили старт такого проекта, который позволит быстро проходить оформление на границе, а транспортным средствам не простаивать по несколько дней. Также будут созданы удобные зоны ожидания. Введение «Электронной очереди» улучшит имидж нашего государства и инвестиционный климат, — сказал Шмигаль.

В плане модернизации пунктов пропуска — проведение изменений в 20 пунктах пересечения и строительство 12 новых. Общий объем программы — почти 10 млрд грн на три года.