Електронну чергу перетину кордону запускає Кабмін з 15 грудня

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Кабінет міністрів з 15 грудня в експериментальному режимі запускає електронну чергу перетину кордону.

Таке рішення ухвалили члени уряду на засіданні 9 грудня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що проект націлений на організацію управління чергами автомобілів перед міжнародними пунктами пропуску через кордон України. Таким чином, в Україні розпочнеться експериментальний проєкт «Електронна черга перетину кордону».

Ідея роботи черги доволі проста: бронювання часу, коли можна перетнути кордон. Сьогодні ми затвердили старт такого проєкту, який дозволить швидко проходити оформлення на кордоні, а транспортним засобам — не простоювати по декілька днів. Також будуть створені комфортні зони очікування. Запровадження «Електронної черги» покращить імідж нашої держави та інвестиційний клімат, — сказав Шмигаль.

У плані модернізації пунктів пропуску — проведення змін у 20 пунктах перетину та будівництво 12 нових. Загальний обсяг програми — майже 10 млрд грн на три роки.