Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Великобритании впервые обнаружили следы устроенного римлянами распятия, фото: British Archaeology

Распятого римлянами мужчину нашли в Британии (ФОТО)

10 дек 2021, 15:29
999

В Великобритании археологи обнаружили останки мужчины со следами казни путем распятия.

Это первая такая археологическая находка в Британии и четвертая в мире. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале British Archaeology.

Мужчине, останки которого со следами многочисленных травм, характерных для распятия, были обнаружены во время раскопок древнего поселения в графстве Кембриджшир, на момент смерти было 25−35 лет. Его казнили ориентировочно в промежутке между 130 и 360 годами.

Останки этого мужчины были обнаружены во время раскопок на месте одного из обнаруженных в этом месте древних захоронений. Он лежал на спине со скрещенными в локтях руками. Рядом с ним археологи обнаружили 12 железных гвоздей и остатки древесины (возможно, деревянных ношей).

При исследовании костей скелета в лаборатории ученые обнаружили 13-й гвоздь, который был горизонтально вбит в правую пяточную кость.

В Великобритании впервые обнаружили следы устроенного римлянами распятия, фото: British Archaeology

Хотя римляне часто прибегали к распятию на кресте или деревянном столбе как наивысшей степени наказания (например, так были казнены около 6 тыс. участников восстания Спартака), остеологические доказательства, как в этом случае, случаются крайне редко — жертв обычно просто привязывали к перекладине.


Распятие как вид казни в Римской империи было запрещено для граждан в 212 году, но этот запрет не касался рабов в случае совершения ими серьезных преступлений.

Источник: British Archaeology


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров