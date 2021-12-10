В Великобритании впервые обнаружили следы устроенного римлянами распятия, фото: British Archaeology

https://racurs.ua/n164245-raspyatogo-rimlyanami-mujchinu-nashli-v-britanii-foto.html

Ракурс

В Великобритании археологи обнаружили останки мужчины со следами казни путем распятия.

Это первая такая археологическая находка в Британии и четвертая в мире. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале British Archaeology.

Мужчине, останки которого со следами многочисленных травм, характерных для распятия, были обнаружены во время раскопок древнего поселения в графстве Кембриджшир, на момент смерти было 25−35 лет. Его казнили ориентировочно в промежутке между 130 и 360 годами.

Останки этого мужчины были обнаружены во время раскопок на месте одного из обнаруженных в этом месте древних захоронений. Он лежал на спине со скрещенными в локтях руками. Рядом с ним археологи обнаружили 12 железных гвоздей и остатки древесины (возможно, деревянных ношей).

При исследовании костей скелета в лаборатории ученые обнаружили 13-й гвоздь, который был горизонтально вбит в правую пяточную кость.

Хотя римляне часто прибегали к распятию на кресте или деревянном столбе как наивысшей степени наказания (например, так были казнены около 6 тыс. участников восстания Спартака), остеологические доказательства, как в этом случае, случаются крайне редко — жертв обычно просто привязывали к перекладине.

Распятие как вид казни в Римской империи было запрещено для граждан в 212 году, но этот запрет не касался рабов в случае совершения ими серьезных преступлений.

Источник: British Archaeology