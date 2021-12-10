У Великій Британії вперше виявили сліди влаштованого римлянами розп’яття, фото: British Archaeology

https://racurs.ua/ua/n164245-rozp-yatogo-rymlyanamy-cholovika-znayshly-u-brytaniyi-foto.html

Ракурс

У Великій Британії археологи знайшли останки чоловіка зі слідами страти через розп’яття.

Це перша така археологічна знахідка у Британії і загалом четверта у світі. Про це йдеться у статті, опублікованій у журналі British Archaeology.

Чоловіку, останки якого зі слідами численних травм, характерних для розп’яття, виявили під час розкопок давнього поселення в графстві Кембриджшир, на момент смерті було 25−35 років. Його стратили орієнтовно в проміжку між 130 та 360 роками.

Останки цього чоловіка знайшли під час розкопок на місці одного з виявлених в цьому місці стародавніх поховань. Він лежав на на спині зі схрещеними в ліктях руками. Поруч із ним археологи знайшли 12 залізних цвяхів та залишки деревини (можливо, дерев’яних нош).

Під час дослідження кісток скелета в лабораторії вчені виявили 13-й цвях, який був горизонтально вбитий у праву кістку п’яти.

Хоча римляни часто вдавалися до розп’яття на хресті чи дерев’яному стовпі як найвищої міри покарання (наприклад, так було страчено близько 6 тис. учасників повстання Спартака), остеологічні докази, як у цьому випадку, трапляються вкрай рідко — жертв зазвичай просто прив’язували до перекладини.

Розп’яття як вид страти у Римській імперії був заборонений для громадян у 212 році, але ця заборона не стосувалася рабів у разі вчинення ними серйозних злочинів.

Джерело: British Archaeology