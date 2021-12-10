Монахиня 4 года собирала средства на фейковый детдом и за деньги изгоняла бесов

Монахиня. ФОто: istock

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На Киевщине монахиня четыре года собирала средства на детский дом, которого на самом деле не существует. Она обманывала людей, которые заказывали у нее молитвы за здоровье и упокой родственников.

Мошенница представлялась «матушкой Еленой из Святопокровского монастыря» и собирала деньги «на помощь детям». Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Мошенничество «монахини» раскрыли тогда, когда она собиралась обмануть одну из продавщиц рынка. Злоумышленница рассказала, что в ее монастыре якобы появился отец Митрофан, занимающийся изгнанием бесов.

Узнав, что продавщица заняла знакомым 250 тыс. долл., мошенница предложила ей услуги Митрофана и специальные молитвы в монастыре. Для этого ей требовалась десятая часть суммы долга и долговая расписка.

Так мошенница получила 25 тыс. дол. и обещала вернуть их через 40 дней. Впоследствии она начала говорить, что эти деньги «заработаны нечестно» и «грязные», а потому не подходят для обряда. Продавщица смогла собрать только 20 тыс. долл., которые ей также не вернулись. Когда обманутая женщина обратилась в полицию, выяснилось, что ни один детский дом пожертвования не получал. Не существовало и отца Митрофана.

Злоумышленница не появлялась на заседаниях суда, но затем ее задержали и арестовали. Во время рассмотрения дела женщина сначала не признавала своей вины, а впоследствии изменила показания. Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 10 лет за решеткой. С «монахини» взыскали 1,271 млн грн материального и морального ущерба.

Напомним, ранее мы сообщали, что схему мошенничества в Одессе организовали под видом женитьбы на украинках. Центральное британское издание рассказало, как из англичан выкачивают деньги в Одессе.