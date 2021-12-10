Монахиня 4 роки збирала кошти на фейковий дитбудинок і за гроші виганяла бісів

Монахиня. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164246-monahynya-4-roky-zbyrala-koshty-na-feykovyy-dytbudynok-i-za-groshi-vyganyala-bisiv.html

Ракурс

На Київщині монахиня чотири роки збирала кошти на дитячий будинок, якого насправді не існує. Вона ошукувала людей, які замовляли в неї молитви за здоров’я та спокій родичів.

Шахрайка представлялася «матушкою Єленою зі Святопокровського монастиря» і збирала гроші «на допомогу дітям». Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень.

Шахрайство «монахині» розкрили тоді, коли вона збиралася ошукати одну з продавчинь ринку. Зловмисниця розповіла, що у її монастирі нібито з’явився отець Митрофан, який займається вигнанням бісів.

Дізнавшись, що продавчиня позичила знайомим 250 тис. дол., шахрайка запропонувала їй послуги Митрофана та спеціальні молитви в монастирі. Для цього їй була потрібна десята частина суми боргу та боргова розписка.

Так шахрайка отримала 25 тис. дол. та обіцяла повернути їх через 40 днів. Згодом вона почала казати, що ці гроші «зароблені нечесно» та «брудні», а тому не підходять для обряду. Продавчиня змогла назбирати лише 20 тис. дол., які їй також не повернулися. Коли ошукана жінка звернулася до поліції, з’ясувалося, що жоден дитячий будинок пожертви людей не отримував. Не існувало й отця Митрофана.

Зловмисниця не з’являлася на засіданнях суду, але потім її затримали та заарештували. Під час розгляду справи жінка спочатку не визнавала своєї провини, а згодом змінила свідчення. Суд визнав жінку винною та призначив покарання у вигляді 10 років за ґратами. З «монахині» стягнули 1, 271 млн грн матеріальної та моральної шкоди.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що схему шахрайства в Одесі організували під виглядом одруження з українками. Центральне британське видання розповіло, як з англійців викачують гроші в Одесі.