Россияне заблокировали 70% акватории Азовского моря. Фото: Интерфакс

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Ракурс

Агрессия России в Украине продолжается — враждебное государство продолжает провокационно действовать против Украины.

По состоянию на 10 декабря Российской Федерацией перекрыто около 70% акватории Азовского моря. Такое заявление сделали в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Сейчас россияне разместили навигационные предупреждения об ограничении судоходства в определенных районах якобы в связи с проведением артиллерийских стрельб в районах вблизи Мариуполя, Бердянска и Геническа.

Подобные перекрытия районов происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море. Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости к пунктам базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией.

Подобные действия агрессора в очередной раз демонстрируют попытки России превратить Азовское море в свое внутреннее «озеро».

Напомним, ранее мы сообщали, вчера ФСБ России заявило, что якобы украинский военный корабль «Донбасс» находился в непосредственной близости от Керченского пролива и «угрожал безопасности». Министр обороны Резников назвал это очередным информационным вбросом со стороны России.