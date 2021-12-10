Росіяни блокували 70% акваторії Азовського моря. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/ua/n164249-rosiyany-blokuvaly-70-akvatoriyi-azovskogo-morya-shtab-vms.html

Ракурс

Агресія Росії в Україні триває — ворожа держава продовжує провокативно діяти проти України.

Станом на 10 грудня Російською Федерацією перекрито близько 70% акваторії Азовського моря. Таку заяву зробили у Військово-морських силах Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Наразі росіяни розмістили навігаційні попередження про обмеження судноплавства у визначених районах начебто у зв’язку з проведенням артилерійських стрільб у районах поблизу Маріуполя, Бердянська та Генічеська.

Подібні перекриття районів відбуваються систематично та перешкоджають вільному судноплавству в Азовському морі. Оголошення навігаційних попереджень Російською Федерацією в Азовському морі в безпосередній близькості до пунктів базування українських ВМС та цивільних портів є відкритою провокацією.

Подібні дії агресора вкотре демонструють намагання РФ перетворити Азовське море на своє внутрішнє «озеро».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, учора ФСБ Росії заявило, що нібито український військовий корабель «Донбас» знаходився в безпосередній близькості від Керченської протоки й «загрожував безпеці». Міністр оборони Резніков назвав це черговим інформаційним вкидом із боку Росії.