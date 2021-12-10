11 декабря — какой праздник отмечают завтраhttps://racurs.ua/n164265-11-dekabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-zavtra.htmlРакурс
Праздник завтра, 11 декабря, по церковному календарю — день памяти преподобного мученика Степана Нового. Исповедник родился в 715 году и проживал в Константинополе.
Также в этот день почитается память святых Василия и Григория. Наши предки за этим днем предвещали погоду на предстоящее лето: если сухо и холодно в этот день — на жаркое лето, а если день теплый — на холодное лето.
11 декабря отмечают Международный день гор. Праздник был создан в 2003 году по инициативе ООН в целях развития горных регионов.
Интересный факт — горы занимают одну четверть всей территории Земли. Здесь обитают уникальные животные и растут эндемичные растения. А 10% населения планеты проживает в горной местности.
Также в мире отмечается Международный день танго. Танец возник в Аргентине, в Буэнос-Айресе и стал результатом смешения разных культур (испанской, итальянской, африканской). Танго начало обретать свою популярность в 1910 году.
День ангела празднуют:
- Василий,
- Григорий,
- Иван,
- Степан,
- Тимофей,
- Федор.