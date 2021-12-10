11 декабря – какой праздник отмечают завтра

https://racurs.ua/n164265-11-dekabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-zavtra.html

Ракурс

Праздник завтра, 11 декабря, по церковному календарю — день памяти преподобного мученика Степана Нового. Исповедник родился в 715 году и проживал в Константинополе.

Также в этот день почитается память святых Василия и Григория. Наши предки за этим днем ​​предвещали погоду на предстоящее лето: если сухо и холодно в этот день — на жаркое лето, а если день теплый — на холодное лето.

11 декабря отмечают Международный день гор. Праздник был создан в 2003 году по инициативе ООН в целях развития горных регионов.

Интересный факт — горы занимают одну четверть всей территории Земли. Здесь обитают уникальные животные и растут эндемичные растения. А 10% населения планеты проживает в горной местности.

Также в мире отмечается Международный день танго. Танец возник в Аргентине, в Буэнос-Айресе и стал результатом смешения разных культур (испанской, итальянской, африканской). Танго начало обретать свою популярность в 1910 году.

День ангела празднуют: