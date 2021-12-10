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Ракурс
11 декабря – какой праздник отмечают завтра

11 декабря — какой праздник отмечают завтра

10 дек 2021, 22:18
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Праздник завтра, 11 декабря, по церковному календарю — день памяти преподобного мученика Степана Нового. Исповедник родился в 715 году и проживал в Константинополе.

Также в этот день почитается память святых Василия и Григория. Наши предки за этим днем ​​предвещали погоду на предстоящее лето: если сухо и холодно в этот день — на жаркое лето, а если день теплый — на холодное лето.

11 декабря отмечают Международный день гор. Праздник был создан в 2003 году по инициативе ООН в целях развития горных регионов.

Интересный факт — горы занимают одну четверть всей территории Земли. Здесь обитают уникальные животные и растут эндемичные растения. А 10% населения планеты проживает в горной местности.

Также в мире отмечается Международный день танго. Танец возник в Аргентине, в Буэнос-Айресе и стал результатом смешения разных культур (испанской, итальянской, африканской). Танго начало обретать свою популярность в 1910 году.


День ангела празднуют:

  • Василий,
  • Григорий,
  • Иван,
  • Степан,
  • Тимофей,
  • Федор.

Источник: Ракурс


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