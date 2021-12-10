11 грудня – яке свято відзначають завтра

https://racurs.ua/ua/n164265-11-grudnya-yake-svyato-vidznachaut-zavtra.html

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Свято завтра, 11 грудня, за церковним календарем — день пам’яті преподобного мученика Степана Нового. Сповідник народився в 715 році та проживав в Константинополі.

Також в цей день вшановується пам’ять святих Василя та Григорія. Наші предки за цим днем передвіщали погоду на майбутнє літо: якщо сухо і холодно цього дня — на спекотне літо, а якщо день теплий — на холодне літо.

11 грудня святкують Міжнародний день гір. Свято було створене в 2003 році за ініціативою ООН з метою розвитку гірських регіонів.

Цікавий факт — гори займають одну чверть всієї території Землі. Тут живуть унікальні тварини та ростуть ендемічні рослини. А 10% населення планети проживає у гірській місцевості.

Також у світі відзначають Міжнародний день танго. Танець виник в Аргентині, в Буенос-Айресі й став результатом змішання різних культур (іспанської, італійської, африканської). Танго почало здобувати свою популярність в 1910 році.

День ангела святкують: