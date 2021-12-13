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Покушение на депутата в Днепре — автомат в авто управлялся дистанционно
Покушение на депутата в Днепре — автомат в авто управлялся дистанционно (ФОТО)https://racurs.ua/n164348-pokushenie-na-deputata-v-dnepre-avtomat-v-avto-upravlyalsya-distancionno-foto.htmlРакурс
Взрыв автомобиля в центре Днепра являлся частью плана по убийству депутата областного совета.
Полиция и прокуратура региона сообщили о задержании 45-летнего подозреваемого в приготовлении к убийству депутата.
8 декабря в Днепре перед офисом депутата областного совета на проспекте Дмитрия Яворницкого взорвался автомобиль Opel Astra. В салоне после пожара был найден автомат Калашникова с прикрепленным самодельным устройством для его дистанционного приведения в действие.
Это позволило подозреваемому, находясь на расстоянии, произвести не менее трех выстрелов в здание.
После этого авто взорвалось от заранее установленной легковоспламеняющейся горючей жидкости.
Во время обысков по месту жительства мужчины и в его авто нашли пистолет, почти 100 патронов калибра 5,45 мм, мобильные телефоны, устройство радиосвязи, самодельные устройства с проводами и другие вещественные доказательства.
Устройство работало так: с помощью лазерной указки устанавливалась цель для выстрелов. Подозреваемый совершил телефонный звонок на электронное устройство, которое привело в действие указанный механизм, приведший к пожару авто.
Силовики сообщили, что нападение готовилось на потерпевшего, у которого с подозреваемым возникли долговые обязательства.
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