Покушение на депутата в Днепре — автомат в авто управлялся дистанционно

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Ракурс

Взрыв автомобиля в центре Днепра являлся частью плана по убийству депутата областного совета.

Полиция и прокуратура региона сообщили о задержании 45-летнего подозреваемого в приготовлении к убийству депутата.

8 декабря в Днепре перед офисом депутата областного совета на проспекте Дмитрия Яворницкого взорвался автомобиль Opel Astra. В салоне после пожара был найден автомат Калашникова с прикрепленным самодельным устройством для его дистанционного приведения в действие.

Это позволило подозреваемому, находясь на расстоянии, произвести не менее трех выстрелов в здание.

После этого авто взорвалось от заранее установленной легковоспламеняющейся горючей жидкости.

Во время обысков по месту жительства мужчины и в его авто нашли пистолет, почти 100 патронов калибра 5,45 мм, мобильные телефоны, устройство радиосвязи, самодельные устройства с проводами и другие вещественные доказательства.

Устройство работало так: с помощью лазерной указки устанавливалась цель для выстрелов. Подозреваемый совершил телефонный звонок на электронное устройство, которое привело в действие указанный механизм, приведший к пожару авто.

Силовики сообщили, что нападение готовилось на потерпевшего, у которого с подозреваемым возникли долговые обязательства.