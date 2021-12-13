Вибух авто у центрі Дніпра замаскував дистанційний замах на депутата облради, фото - Нацполіція

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Вибух автомобіля у центрі Дніпра був частиною плану із вбивства депутата обласної ради.

Поліція та прокуратура регіону повідомили про затримання 45-річного підозрюваного у готуванні до вбивства депутата.

8 грудня у Дніпрі перед офісом депутата обласної ради на проспекті Дмитра Яворницького вибухнув автомобіль Opel Astra. В салоні після пожежі знайшли автомат Калашнікова з прикріпленим саморобним пристроєм для його дистанційного приведення у дію.

Це дозволило підозрюваному, перебуваючи на відстані, здійснити не менше трьох пострілів у будівлю.

Після цього авто вибухнуло від заздалегідь встановленої ним легкозаймистої горючої рідини.

Під час обшуків за місцем проживання чоловіка та у його авто знайшли пістолет, майже 100 патронів калібру 5,45 мм, мобільні телефони, радіозасоби зв’язку, саморобні пристрої з дротами та інші речові докази.

Пристрій працював так: за допомогою лазерної указки встановлювалася ціль для пострілів. Підозрюваний здійснив телефонний дзвінок на електронний пристрій, який привів у дію вказаний механізм, що призвів до пожежі авто.

Силовики повідомили, що напад готувався на потерпілого, у якого з підозрюваний виникли боргові зобов’язання.