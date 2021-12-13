«Інопланетна» риба з напівпрозорою головою попалася на відео

Риба. Фото: MBARI

https://racurs.ua/ua/n164347-inoplanetna-ryba-z-napivprozorou-golovou-popalasya-na-video.html

Ракурс

Унікальну «інопланетну рибу» вдалося зафільмувати на відео вченим. Вид опістопроктових — сімейство глибоководних риб, які виглядають як інопланетяни через напівпрозорі голови й дивні очі, що світяться.

Уперше риба цього сімейства була помічена 1939 року, і з того часу вченим майже не вдавалося на неї подивитися. Про це повідомляє Науково-дослідний інститут акваріума Монтерей-Бей (MBARI).

Вчені зняли жителя морських глибин за допомогою свого транспортного засобу з дистанційним керуванням (ROV).

Дистанційно керовані транспортні засоби MBARI Ventana і Doc Ricketts занурювалися близько 5 тис. 600 разів і записали понад 27 тис. 600 годин відео, але з опістопроктовою рибою ми зіштовхнулися лише вдев’яте, — заявили вчені.



У невловної риби є два невеликі заглиблення в місці, де зазвичай знаходяться очі, але насправді її очі являють собою дві зелені кулі, що світяться, «за обличчям». Таке положення очей дозволяє істоті стежити за тим, що відбувається вгорі, де й мешкає її їжа. Також у риби розвинувся надзвичайно потужний зір унаслідок умов, у яких вона живе, куди не проникає сонячне світло.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в США на пляж Сантет у західному штаті Орегон викинуло дуже велику рідкісну рибу опах, також відому як «місячна риба». Вага риби становить 45 кг і вона є першою у своєму роді, яку коли-небудь бачили в цьому районі.