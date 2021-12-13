«Инопланетная» рыба с полупрозрачной головой попалась на видео

Рыба. Фото: MBARI

https://racurs.ua/n164347-inoplanetnaya-ryba-s-poluprozrachnoy-golovoy-popalas-na-video.html

Ракурс

Уникальную «инопланетную рыбу» удалось заснять на видео ученым. Вид опистопроктовые — семейство глубоководных рыб, которые выглядят как инопланетяне из-за полупрозрачных голов и странных светящихся глаз.

Впервые рыба этого семейства была замечена 1939 году и с тех пор ученым почти не удавалось на нее посмотреть. Об этом сообщает Научно-исследовательский институт аквариума Монтерей-Бей (MBARI).

Ученые засняли жителя морских глубин с помощью своего транспортного средства с дистанционным управлением (ROV).

Дистанционно управляемые транспортные средства MBARI Ventana и Doc Ricketts погружались около 5 тыс. 600 раз и записали более 27 тыс. 600 часов видео, но с опистопроктовой рыбой мы столкнулись лишь в девятый раз, — говорится в описании видео.

У неуловимой рыбы есть два небольших углубления в месте, где обычно находятся глаза, но, на самом деле, ее глаза представляют собой два светящихся зеленых шара «за лицом». Такое положение глаз позволяет существу следить за тем, что происходит вверху, где и обитает его пища. Также у рыбы развилось необычайно мощное зрение в результате суровых условий, в которых она живет, куда не проникает солнечный свет.

Напомним, ранее мы сообщали, что в США на пляж Сантет в западном штате Орегон выбросило очень большую редкую рыбу опах, также известную как «лунная рыба». Вес рыбы составляет 45 кг и она является первой в своем роде, которую когда-либо видели в этом районе.