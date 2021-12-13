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Ракурс
Напал на полицию, ломал имущество – под Киевом задержали дебошира. Фото: Нацполиция

Напал на полицию, ломал имущество — под Киевом задержали дебошира (ФОТО, ВИДЕО)

13 дек 2021, 14:27
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В Киевской области мужчина пытался сбежать от правоохранителей, распыляя в их сторону газовый баллончик.

11 декабря около 14.00 в полицию поступили сообщения о том, что в городе Вышгород мужчина сначала выбивал дверь соседям, а затем бросился в драку. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Когда правоохранители прибыли на вызов, мужчина открыл дверь и распилил газовый баллончик в сторону жителей дома и полицейских.

Соседи и правоохранители получили химические ожоги глаз. Однако их здоровью ничего не угрожает.

36-летнего дебошира удалось унять работников полка полиции особого назначения. Два газовых баллончика изъяли во время обыска в его доме.

Выяснилось, что в течение последнего года мужчина неоднократно терроризировал соседей, ходил пьяным с ножом, нападал на прохожих с краской и бросал в них камни.


Против нарушителя возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: Ракурс


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