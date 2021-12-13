Задув газом поліцію, трощив майно – під Києвом приборкали дебошира. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n164349-zaduv-gazom-policiu-troschyv-mayno-pid-kyievom-pryborkaly-deboshyra-foto-video.html

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У Київській області чоловік намагався втекти від правоохоронців, розпилюючи в їхню сторону газовий балончик.

11 грудня близько 14.00 до поліції надійшли повідомлення про те, що у місті Вишгород чоловік спочатку вибивав двері сусідам, а згодом кинувся у бійку. Про це повідомили у прес-службі поліції Київської області.

Коли правоохоронці прибули на виклик, чоловік відчинив двері та розпилив газовий балончик у бік мешканців будинку та поліцейських.

Сусіди та правоохоронці отримали хімічні опіки очей. Проте наразі їхньому здоров’ю нічого не загрожує.

36-річного дебошира вдалося вгамувати працівникам полку поліції особливого призначення. Два газові балончики вилучили під час обшуку в його помешканні.

З’ясувалося, що протягом останнього року чоловік неодноразово тероризував сусідів, ходив з ножем напідпитку, нападав на перехожих з фарбою та кидав у них каміння.

Проти порушника відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.