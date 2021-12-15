Кернесу установят памятник, - коллаж Ракурса

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Ракурс

Памятник Геннадию Кернесу установят на городском кладбище № 2 Харькова.

Скульптор уже работает над памятником покойному мэру города. Монумент установят на месте захоронения, сообщил сайту мэрии нынешний городской голова Игорь Терехов.

Он считает, что проект монумента «передает характер харьковского градоначальника».

Кернес на проекте изображен идущим. Памятник изготовят сначала в глине, чтобы при необходимости внести коррективы.

Было несколько вариантов, выбрать один из них — сложная задача, потому что Геннадий Адольфович был многогранной личностью. Каждый из рассматриваемых проектов имеет право на жизнь. Памятник должен быть динамичным, ведь суть Геннадия Адольфовича — постоянное движение, работа, преобразование. Поэтому мы выбрали тот монумент, который отвечает его характеру, — цитирует сайт мэрии Терехова.

Напомним, что Кернес скончался в декабре 2020 года после длительного лечения в Германии от последствий коронавируса.

После 2014 года Кернес передвигался на инвалидной коляске. Весной 2014 года неизвестные стреляли в мэра во время утренней пробежки. Пуля прошла навылет, пробила легкие, желудок и раздробила один из позвонков.

Напомним, что в июле 2021 года Кернес посмернто стал почетным гражданином Харькова.