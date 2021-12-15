Кернесу встановлять пам'ятник у Харкові, колаж - Ракурс

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Пам’ятник Геннадію Кернесу встановлять на міському цвинтарі № 2 Харкова.

Скульптор вже працює над пам’ятником покійному меру міста. Монумент встановлять на місці поховання, повідомив сайту мерії нинішній міський голова Ігор Терехов.

Він вважає, що проект монумента «передає характер харківського градоначальника».

Кернес на проекті зображений таким, що йде. Пам’ятник виготовлять спочатку у глині, щоб за потреби внести корективи.

Було кілька варіантів, обрати один із них — складне завдання, бо Геннадій Адольфович був багатогранною особистістю. Кожен із проєктів, який ми розглядали, має право на життя. Пам’ятник має бути динамічним, адже суть Геннадія Адольфовича — це постійний рух, робота, перетворення. Тому ми обрали той монумент, який відповідає його характеру, — цитує сайт мерії Терехова.

Нагадаємо, що Кернес помер у грудні 2020 року після тривалого лікування у Німеччині від наслідків коронавірусу.

З 2014 року Кернес пересувався на інвалідному візку. Навесні 2014 року невідомі стріляли у мера під час ранкової пробіжки. Куля пройшла навиліт, пробила легені, шлунок і роздробила один з хребців.

Нагадаємо, що у липні 2021 року Кернес посмертно став почесним громадянином Харкова.