Новый глава Верховного суда рассказал о решении «квартирного вопроса» коллег

Верховный суд. Фото:

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Всеволод Князев, новый глава Верховного суда, рассказал, как планируют решать проблему получения судьями служебных квартир.

По его словам, придется принимать «соломоновое решение». Об этом он рассказал в интервью «Укринформу».

Князев считает, что, несмотря на то, что законодательство предусматривает обеспечение судей жильем, многие судьи говорят, что зарплаты достаточно большие и позволяют снимать жилье.

Кто-то накопил деньги и приобрел жилье. Поэтому по этому поводу будем советоваться и принимать какое-нибудь «соломоновое решение». Что касается себя, могу сказать, что зарплата позволяет мне снимать квартиру, достаточную для нужд моей семьи, — заявил он.

Глава ВС рассказал, что рассматривает вопрос получения жилья через совместное инвестирование, когда застройщик возводит дом на участке ВС, а затем часть квартир передается судьям.

Мне кажется, что судьи Верховного суда, у которых действительно неплохие зарплаты, способны найти финансовые механизмы для получения собственного жилья, которое будет в их собственности, в отличие от служебного, которое нужно вернуть после того, как завершаешь работать. Поэтому приоритет я вижу, скорее, в программе финансирования строительства, чем получения служебного жилья, и мы над этим будем работать, — добавил Князев.



Напомним, ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека признал люстрацию экс-судьи Верховного суда Игоря Самсина нарушением со стороны Украины. В ЕСПЧ заявили, что увольнение судьи в соответствии с законом Украины «Об очищении власти» привело к нарушению его прав.

Источник: Укринформ