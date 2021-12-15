Новий голова Верховного суду розповів про вирішення «квартирного питання» колег

Верховний суд. Фото:

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Всеволод Князєв, новий голова Верховного суду, розповів, як планують розв’язувати проблему отримання суддями службових квартир.

За його словами, доведеться ухвалювати «соломонове рішення». Про це він розповів в інтерв’ю для «Укрінформ».

Князєв вважає, що попри те, що законодавство передбачає забезпечення суддів житлом, багато суддів кажуть, що зарплати достатньо великі й дозволяють житло винаймати.

Хтось уже накопичив гроші і придбав житло. Тому з цього приводу будемо радитися і приймати якесь «соломонове рішення». Стосовно себе можу сказати, що зарплата дозволяє мені винаймати квартиру, достатню для потреб моєї сім’ї, — заявив він.

Голова ВС розповів, що розглядає питання отримання житла через спільне інвестування, коли забудовник зводить будинок на ділянці ВС, а потім частина квартир передається суддям.

Мені здається, що судді Верховного суду, які мають дійсно непогані зарплати, здатні знайти фінансові механізми для отримання власного житла, яке буде у їхній власності, на відміну від службового, яке потрібно повернути після того, як завершуєш працювати. Тому пріоритет я бачу скоріше в програмі фінансування будівництва, ніж отримання службового житла, і ми над цим будемо працювати, — додав Князєв.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Європейський суд із прав людини визнав люстрацію екс-судді Верховного суду Ігоря Самсіна порушенням із боку України. У ЄСПЛ заявили, що звільнення судді відповідно до закону України «Про очищення влади» призвело до порушення його прав.

Джерело: Укрінформ