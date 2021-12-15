На Банковой послали главу Полтавской ОГА руководить Харьковщиной

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Ракурс

Олег Синегубов станет главой Харьковской областной государственной администрации. Его увольнение с должности главы Полтавской ОГА 15 декабря согласовали на заседании Кабмина.

О согласовании его кандидатуры сообщил в ТГ-канале представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Синегубов в октябре 2019 года возглавил Полтавскую ОГА. Он юрист, в 2018 году был претендентом на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины, но не прошел конкурсный отбор.

В 2019 году был доверенным лицом кандидата в народные депутаты от партии «Слуга народа» по избирательному округу № 180 девелопера Алексея Красова. 11 ноября 2019 года президент Зеленский назначил Синегубова на должность главы Полтавской ОГА.

«Ракурс» сообщал, что в ноябре власти сменили главу Закарпатской ОГА Анатолия Полоскова. До него регионом с лета 2019 года успели поруководить Игорь Бондаренко (до 26 декабря 2019 года), Алексей Петров (до 7 декабря 2020 года). Регион возглавил офицер СБУ.