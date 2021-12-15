На Банковій послали голову Полтавської ОДА керувати Харківщиною, Синєгубов ліворуч від Зеленського

https://racurs.ua/ua/n164456-na-bankoviy-poslaly-golovu-poltavskoyi-oda-keruvaty-harkivschynou.html

Ракурс

Олег Синєгубов стане головою Харківської обласної державної адміністрації. Його звільнення з посади голови Полтавської ОДА 15 грудня погодили на засіданні Кабміну.

Про погодження його кандидатури повідомив у ТГ-каналі представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Синєгубов у жовтні 2019 року очолив Полтавську ОДА. Він — юрист, у 2018 році був претендентом на посаду судді Вищого антикорупційного суду України, але не пройшов конкурсний відбір.

У 2019 році був довіреною особою кандидата в народні депутати від партії «Слуга народу» по виборчому округу № 180 девелопера Олексія Красова. 11 листопада 2019 року президент Зеленський призначив Синєгубова на посаду голови Полтавської ОДА.

«Ракурс» повідомляв, що у листопаді влада змінила голову Закарпатської ОДА Анатолія Полоскова. До нього регіоном з літа 2019 року встигли покерувати Ігор Бондаренко (до 26 грудня 2019 року), Олексій Петров (до 7 грудня 2020 року). Закарпаття очолив офіцер СБУ.