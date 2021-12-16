Рада призвала Бундестаг признать Голодомор геноцидом украинцев

Рада призвала Бундестаг признать Голодомор геноцидом украинцевhttps://racurs.ua/n164508-rada-prizvala-bundestag-priznat-golodomor-genocidom-ukraincev.htmlРакурс
Верховная Рада сегодня, 16 декабря, поддержала обращение к немецкому Бундестагу с просьбой признать Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.
За соответствующее решение проголосовал 331 народный избранник — подавляющее большинство депутатов из «Слуги народа», «Европейской солидарности», «Батькивщины», «Голоса», «За будущее», «Довиры» и внефракционных. В то же время из фракции ОПЗЖ за это решение проголосовали только два нардепа — Юрий Павленко и Михаил Папиев.
В пояснительной записке документа отмечается, что в мае 2019 года набрала необходимое для рассмотрения количество голосов петиция к Бундестагу с просьбой признать Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.
В октябре 2019 года эта петиция обсуждалась на петиционном комитете Бундестага, у которого есть полномочия принимать решение по вынесению петиций на голосование, однако решение не было принято.
Содействуя признанию преступлений против человечности, совершенных против украинского народа, Верховная Рада должна донести до немецких парламентариев, что с точки зрения международного права и практики государств Голодомор может быть квалифицирован как геноцид, в том числе, апеллируя к предыдущему опыту Германии в подобных ситуациях, — подчеркивается в пояснительной записке.