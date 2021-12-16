Рада призвала Бундестаг признать Голодомор геноцидом украинцев

Памятник жертвам Голодомора в Киеве, фото: «Вечерний Киев»

https://racurs.ua/n164508-rada-prizvala-bundestag-priznat-golodomor-genocidom-ukraincev.html

Ракурс

Верховная Рада сегодня, 16 декабря, поддержала обращение к немецкому Бундестагу с просьбой признать Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

За соответствующее решение проголосовал 331 народный избранник — подавляющее большинство депутатов из «Слуги народа», «Европейской солидарности», «Батькивщины», «Голоса», «За будущее», «Довиры» и внефракционных. В то же время из фракции ОПЗЖ за это решение проголосовали только два нардепа — Юрий Павленко и Михаил Папиев.

В пояснительной записке документа отмечается, что в мае 2019 года набрала необходимое для рассмотрения количество голосов петиция к Бундестагу с просьбой признать Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.

В октябре 2019 года эта петиция обсуждалась на петиционном комитете Бундестага, у которого есть полномочия принимать решение по вынесению петиций на голосование, однако решение не было принято.