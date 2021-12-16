Рада закликала Бундестаг визнати Голодомор геноцидом українців

Пам’ятник жертвам Голодомору у Києві, фото: «Вечірній Київ»

https://racurs.ua/ua/n164508-rada-zaklykala-bundestag-vyznaty-golodomor-genocydom-ukrayinciv.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 16 грудня, підтримала звернення до німецького Бундестагу з проханням визнати Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу.

Про це свідчать дані на сайті Ради.

За відповідне рішення проголосував 331 народний обранець — переважна більшість депутатів зі «Слуги народу», «Європейської солідарності», «Батьківщини», «Голосу», «За майбутнє", „Довіри“ та позафракційних. Водночас з фракції ОПЗЖ за це рішення проголосували лише два нардепи — Юрій Павленко та Михайло Папієв.

У пояснювальній записці документу зазначається, що у травні 2019 року набрала необхідну для розгляду кількість голосів петиція до Бундестагу з проханням визнати Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу.

У жовтні 2019 року ця петиція обговорювалася на петиційному комітеті Бундестагу, який має повноваження ухвалювати рішення щодо винесення петицій на голосування, проте рішення не було ухвалене.