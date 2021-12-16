Рада закликала Бундестаг визнати Голодомор геноцидом українців

Рада закликала Бундестаг визнати Голодомор геноцидом українцівhttps://racurs.ua/ua/n164508-rada-zaklykala-bundestag-vyznaty-golodomor-genocydom-ukrayinciv.htmlРакурс
Верховна Рада сьогодні, 16 грудня, підтримала звернення до німецького Бундестагу з проханням визнати Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу.
Про це свідчать дані на сайті Ради.
За відповідне рішення проголосував 331 народний обранець — переважна більшість депутатів зі «Слуги народу», «Європейської солідарності», «Батьківщини», «Голосу», «За майбутнє", „Довіри“ та позафракційних. Водночас з фракції ОПЗЖ за це рішення проголосували лише два нардепи — Юрій Павленко та Михайло Папієв.
У пояснювальній записці документу зазначається, що у травні 2019 року набрала необхідну для розгляду кількість голосів петиція до Бундестагу з проханням визнати Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу.
У жовтні 2019 року ця петиція обговорювалася на петиційному комітеті Бундестагу, який має повноваження ухвалювати рішення щодо винесення петицій на голосування, проте рішення не було ухвалене.
Сприяючи визнанню злочинів проти людяності, вчинених проти українського народу, Верховна Рада має донести до німецьких парламентарів, що з точки зору міжнародного права та практики держав Голодомор може бути кваліфіковано як геноцид, в тому числі, апелюючи до попереднього досвіду Німеччини в подібних ситуаціях», — наголошується у пояснювальній записці.