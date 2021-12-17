Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Фото: tass

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В Кремле заявила, что Украина потеряна для них как партнер и союзник.

Несмотря на это в Москве осмеливаются заявлять, что россияне и украинцы останутся «братскими народами». Об этом 17 декабря заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в интервью RTVI, передает ТАСС.

Потеряна ли сейчас Украина как партнер, союзник и так далее, на данном этапе да, полностью. Братский народ потерять нельзя, он остается братским народом. Сколько у нас живет украинцев, сколько там живет россиян — мы останемся братским народом, — заявил представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы страны-агрессора также обвинил украинскую власть в том, что та якобы обманывает украинский народ и «внушает ненависть к россиянам и России». Песков подчеркнул, что Москве «безразлично» на потуги Киева по блокированию российских пропагандистских СМИ и интернет-ресурсов.

Спикер Путина отметил и о «конкретных действиях по обрубанию всех концов, которые имеют хоть какое-то отношение к России». При этом он не упомянул, чем вызвано такое отношение Украины к России.

Напомним, 16 декабря Кировский районный суд Ростова-на-Дону де-юре признал присутствие российского оккупационного военного контингента на территории группировок Луганской народной республики и Донецкой народной республики.

После этого в Кремле поспешили оправдаться, но их потуги были неудачными. В частности, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что появление в приговоре суда тезиса о поставках продуктов российским военным в ОРДЛО является «ошибкой составителей текста».

Источник: ТАСС