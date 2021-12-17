Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Фото: tass

https://racurs.ua/ua/n164590-moskva-zayavyla-pro-vtratu-ukrayiny-yak-souznyka-dlya-rosiyi.html

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У Кремлі заявила, що Україна втрачена для них як партнер та союзник.

Попри це у Москві насмілюються заявляти, що росіяни й українці залишаться «братніми народами». Про це 17 грудня заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков в інтерв’ю RTVI, передає ТАСС.

Чи втрачена зараз Україна як партнер, союзник і так далі, на даному етапі так, повністю. Братній народ втратити не можна, він залишається братнім народом. Скільки у нас живе українців, скільки там живе росіян — ми залишимося братнім народом, — заявив представник Кремля.

Речник глави країни-агресора також звинуватив українську владу в тому, що та нібито обдурює український народ та «вселяє ненависть до росіян та Росії». Пєсков наголосив, що Москві начебто байдуже на потуги Києва з блокування російських пропагандистських ЗМІ та інтернет-ресурсів.

Речник Путіна зазначив й про «конкретні дії з обрубування всіх кінців, які мають хоч якесь відношення до Росії». При цьому він не згадав, чим викликане таке відношення України до Росії.

Нагадаємо, 16 грудня Кіровський районний суд Ростова-на-Дону де-юре визнав присутність російського окупаційного військового контингенту на території угруповань Луганської народної республіки та Донецької народної республіки.

Після цього у Кремлі поспішили виправдатися, але їхні потуги були невдалими. Зокрема, прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що поява у вироку суду тези про постачання продуктів російським військовим в ОРДЛО є «помилкою укладачів тексту».

Джерело: ТАСС